Япония беспокоится о полетах бомбардировщиков Китая и РФ у своих границ

Напряженность между Японией, Китаем и РФ

В августе этого года у южных островов Японии заметили 11 китайских и российских военных кораблей. Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей.

А до этого, в мае, глава МИД Японии предупреждал, что Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь шла о совместных полетах бомбардировщиков и совместных военно-морских учениях.

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