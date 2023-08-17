Хотіли продемонструвати силу. Поблизу Японії помітили 11 військових кораблів РФ і Китаю

Поблизу південних островів Японії помітили 11 китайських і російських військових кораблів. Вони хотіли таким чином продемонструвати свою силу.

Про це заявило Міністерство оборони Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Демонстрація сили

Загалом 11 китайських і російських військових кораблів пропливли через води поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава.

Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили з боку своїх сусідів.

Судна попрямували в Східно-Китайське море, пройшовши через води між головним островом префектури Окінава і островом Міяко. Вперше китайські та російські кораблі були помічені в цьому районі разом.

Що ще говорять у Міноборони Японії

Видання зазначає, що кораблі брали участь у спільному патрулюванні Китаю і Росії, нещодавно проведеному в Тихому океані.

За словами офіційних осіб, Міністерство оборони Японії розглядає неодноразові спільні військові дії двох країн навколо Японії як "явно спрямовані на демонстрацію своєї сили проти нашої країни". Міністерство також заявило, що передало свої побоювання Китаю і Росії дипломатичними каналами "з точки зору національної безпеки".

Також повідомляється, що шість китайських кораблів, зокрема ракетні есмінці, і п'ять російських кораблів, деякі з яких є есмінцями, були помічені у вівторок вранці за 280 км на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані.

Відносини Японії та Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Японія ввела низку санкцій проти Москви. Нещодавно уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Також повідомлялось, що Японія готова надати Україні додаткову підтримку через проєкти Світового банку з ремонту житла, яке постраждало через агресію РФ.

Ще у березні прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявляв, що Японія буде закликати Китай до відповідальних дій щодо війни Росії проти України, оскільки Москва не демонструє, що готова до поступок.