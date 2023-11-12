Японія переймається польотами бомбардувальників Китаю та РФ біля своїх кордонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"Спроби змінити статус-кво в односторонньому порядку в нашій країні посилюються", - сказав Кішіда під час виступу на авіабазі ВПС Ірума в префектурі Сайтама поблизу Токіо.

Він додав, що швидке розгортання ракет великої дальності для посилення оборони є важливим пріоритетом.

Видання зазначає, що останній випадок стався в червні цього року - тоді чотири бомбардувальники Китаю та РФ пролетіли над водами поблизу Японії, що спонукало країну підняти свої винищувачі у відповідь. Аналогічна ситуація сталася і в листопаді минулого року..

Незважаючи на те, що повітряний простір Японії не було порушено, міністерство оборони дипломатичними каналами висловило свою серйозну стурбованість Китаю та Росії, вбачаючи в цій дії демонстрацію сили.

Кісіда також відзначив рішення Японії оновити свої ключові оборонні документи минулого року та придбати можливості "контрудару" або здатність вражати ворожі бази, якщо виникне така необхідність. Цей крок є серйозною зміною політики відповідно до Конституції Японії, яка відмовлялась від війни.

Напруженість між Японією, Китаєм та РФ

В серпні цього року поблизу південних островів Японії помітили 11 китайських і російських військових кораблів. Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили з боку своїх сусідів.

А до цього, в травні, глава МЗС Японії попереджав, що Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема мова йшла про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

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