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Япония беспокоится о полетах бомбардировщиков Китая и РФ у своих границ

Воскресенье 12 ноября 2023 01:07
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Япония беспокоится о полетах бомбардировщиков Китая и РФ у своих границ Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил настороженность по поводу недавних совместных китайских и российских полетов бомбардировщиков вблизи границ страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в нашей стране усиливаются", - сказал Кишида, выступая на авиабазе ВВС Ирума в префектуре Сайтама близ Токио.

Он добавил, что быстрое развертывание ракет большой дальности для усиления обороны является важным приоритетом.

Издание отмечает, что последний случай произошел в июне этого года - тогда четыре бомбардировщика Китая и РФ пролетели над водами вблизи Японии, что побудило страну поднять свои ответные истребители. Аналогичная ситуация произошла и в ноябре прошлого года.

Несмотря на то, что воздушное пространство Японии не было нарушено, министерство обороны по дипломатическим каналам выразило свою серьезную обеспокоенность Китая и России, видя в этом действии демонстрацию силы.

Кисида также отметил решение Японии обновить свои ключевые оборонные документы в прошлом году и приобрести возможности "контрудара" или способность поражать вражеские базы, если возникнет такая необходимость. Этот шаг является серьезным изменением политики в соответствии с Конституцией Японии, отказавшейся от войны.

Напряженность между Японией, Китаем и РФ

В августе этого года у южных островов Японии заметили 11 китайских и российских военных кораблей. Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей.

А до этого, в мае, глава МИД Японии предупреждал, что Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь шла о совместных полетах бомбардировщиков и совместных военно-морских учениях.

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