Япония перехватила российский Ил-38 над Японским морем

Япония подняла свои истребители в пятницу, 5 апреля, на перехват патрульного самолета Ил-38 Военно-воздушных сил России, который находился в небе над Японским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Минобороны Японии.

Согласно маршруту полета, противолодочный самолет РФ не пересек границу Японии.

В то же время в российском Минобороны утверждают, что самолет морской авиации России 5 апреля выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря и его на отдельных этапах маршрута полета "сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея и F-15 воздушных сил самообороны Японии".

Напомним, 3 апреля самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили пару стратегических бомбардировщиков Ту-160 российской военной авиации. Самолеты РФ более 13 часов летели над нейтральными водами Норвежского, Баренцева и Северного морей. Вскоре на сопровождение бомбардировщиков поднялись истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.