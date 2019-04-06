Японія перехопила російський Іл-38 над Японським морем

Японія підняла свої винищувачі в п'ятницю, 5 квітня, на перехоплення патрульного літака Іл-38 Військово-повітряних сил Росії, який перебував у небі над Японським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Міноборони Японії.

Згідно з маршрутом польоту, протичовновий літак РФ не перетнув кордон Японії.

Водночас у російському Міноборони стверджують, що літак морської авіації Росії 5 квітня виконував плановий політ над нейтральними водами Японського моря і його на окремих етапах маршруту польоту "супроводжували винищувачі F-16 ВПС Республіки Корея і F-15 повітряних сил самооборони Японії".

Нагадаємо, 3 квітня літаки НАТО другий раз за тиждень супроводили кілька стратегічних бомбардувальників Ту-160 російської військової авіації. Літаки РФ понад 13 годин летіли над нейтральними водами Норвезького, Баренцева і Північного морів. Незабаром на супровід бомбардувальників піднялися винищувачі F-16 ВПС Норвегії і Данії.