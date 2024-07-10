Японія передасть Україні машини для розмінування

Влада Японії ухвалила рішення передати чотири машини для розмінування для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Японії.
"Знешкодження мін і боєприпасів, що не розірвалися, не тільки необхідне для забезпечення безпеки мешканців, а й є передумовою для відновлення та реконструкції, що є необхідним для відновлення засобів для існування, сільського господарства та промисловості", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що українські рятувальники перед постачанням обладнання пройдуть навчання.
"Великі машини для розмінування все ще виробляються, і їхнє подальше надання заплановано на кінець цього року. Тому ми продовжимо надавати персоналу ДСНС навчання з експлуатації та обслуговування великих машин для розмінування, тим самим сприяючи розвитку потенціалу ДСНС з експлуатації обладнання", - йдеться в повідомленні.
Водночас у МЗС заявили, що Японія продовжуватиме надавати підтримку і допомогу народу України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включно з членами "Великої сімки".
Японія надає Україні значну підтримку з початку російського вторгнення 2022 року. Допомога включає пряму фінансову допомогу, а також через міжнародні організації.
Так, Токіо виділило Києву понад 4,5 млрд доларів у вигляді грантів і кредитів. Це робить її четвертим за величиною донором бюджетної підтримки України.
Японія також надала допомогу Україні через такі організації, як Світовий банк і Азійський банк розвитку.
У середині червня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида підписали угоду про гарантії безпеки.
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