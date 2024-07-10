Японія передасть Україні машини для розмінування

"Знешкодження мін і боєприпасів, що не розірвалися, не тільки необхідне для забезпечення безпеки мешканців, а й є передумовою для відновлення та реконструкції, що є необхідним для відновлення засобів для існування, сільського господарства та промисловості", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що українські рятувальники перед постачанням обладнання пройдуть навчання.

"Великі машини для розмінування все ще виробляються, і їхнє подальше надання заплановано на кінець цього року. Тому ми продовжимо надавати персоналу ДСНС навчання з експлуатації та обслуговування великих машин для розмінування, тим самим сприяючи розвитку потенціалу ДСНС з експлуатації обладнання", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МЗС заявили, що Японія продовжуватиме надавати підтримку і допомогу народу України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включно з членами "Великої сімки".