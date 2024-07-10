Япония передаст Украине машины для разминирования

"Обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов не только необходимо для обеспечения безопасности жителей, но и является предпосылкой для восстановления и реконструкции, что необходимо для восстановления средств к существованию, сельского хозяйства и промышленности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские спасатели перед поставкой оборудования пройдут обучение.

"Большие машины для разминирования все еще производятся, и их дальнейшее предоставление запланировано на конец этого года. Поэтому мы продолжим предоставлять персоналу ГСЧС обучение по эксплуатации и обслуживанию больших машин для разминирования, тем самым способствуя развитию потенциала ГСЧС по эксплуатации оборудования", - говорится в сообщении.

В то же время в МИД заявили, что Япония будет продолжать оказывать поддержку и помощь народу Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов "Большой семерки".