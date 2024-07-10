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Япония передаст Украине машины для разминирования

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Японии приняли решение передать четыре машины для разминирования для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов не только необходимо для обеспечения безопасности жителей, но и является предпосылкой для восстановления и реконструкции, что необходимо для восстановления средств к существованию, сельского хозяйства и промышленности", - говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что украинские спасатели перед поставкой оборудования пройдут обучение. 

"Большие машины для разминирования все еще производятся, и их дальнейшее предоставление запланировано на конец этого года. Поэтому мы продолжим предоставлять персоналу ГСЧС обучение по эксплуатации и обслуживанию больших машин для разминирования, тем самым способствуя развитию потенциала ГСЧС по эксплуатации оборудования", - говорится в сообщении. 

В то же время в МИД заявили, что Япония будет продолжать оказывать поддержку и помощь народу Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов "Большой семерки".

Помощь Украине от Японии

Япония оказывает Украине значительную поддержку с начала российского вторжения в 2022 году. Помощь включает в себя прямую финансовую помощь, а также через международные организации.

Так, Токио выделило Киеву более 4,5 млрд долларов в виде грантов и кредитов. Это делает ее четвертым по величине донором бюджетной поддержки Украины.

Япония также предоставила помощь Украине через такие организации, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

В середине июня президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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