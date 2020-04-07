В ВОЗ заявили об ускорении исследований вакцины против коронавируса 

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

К исследования присоединились более 70 стран

Исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает CNBC.

По его словам, на данный момент для ускорения процесса разработки вакцины, исследованиями занимаются около 20 различных компаний и учреждений.

"Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследования вакцины", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что в ближайшее время ВОЗ объявит инициативу по ускоренной разработке и распределению вакцин по миру.

“Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими”, - сообщил глава ВОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что в США начали испытывать вакцину от коронавируса. Около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити. Первую дозу вакцины от инфекции они приняли в понедельник, 6 апреля.

Также сообщалось, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.