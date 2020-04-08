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Японія передасть Україні партію препарату для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 18:22
Японія передасть Україні партію препарату для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз проводяться клінічні дослідження щодо ефективності лікування даним препаратом коронавіруса

Уряд Японії передасть Україні партію препарату фавипиравир ("Авиган"), який нібито полегшує перебіг захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

При цьому наголошується, що на даний момент немає підтвердження ефективності використання препарату при лікуванні COVID-19, проводяться клінічні дослідження.

"Ми вдячні Уряду Японії, яке дуже швидко відгукнулася на наше прохання про допомогу, і Україна увійшла до списку країн, які отримають ці ліки. Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивних практиках лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку у залученні та доставці необхідної допомоги в Україні", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Партія препарату фавипиравир буде направлена в Україну через систему ООН, після чого буде розподілена по медичним установам.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня в регіони України відправили 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах хвороби коронавирусной.

Відзначимо, на даний момент в світі більше 70 країн займають дослідженнями для створення вакцини проти коронавіруса. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про прискорення темпів дослідження.

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