Японія передала українським військовим кілька автомобілів (фото)

"21 грудня кілька автомобілів від Міністерства оборони Японії прибули до сил оборони України", - зазначили у посольстві.

Фото: автомобілі, які Японія передала Україні (twitter.com/JPEmbUA)

Там також запевнили, що допомога Україні від Японії продовжиться у 2024 році.

Які автомобілі отримала Україна

Варто зауважити, що у посольстві не уточнюють, які саме авто передали Україні. Але, судячи з фотографій, це Mitsubishi Type 73 другого покоління. Їх випускають у Японії з 1996 року.

Такі автомобілі можна оснастити різними важкими кулеметами та протитанковими гранатометами.

Для використання війни в Іраку була розроблена спеціальна версія з куленепробивним склом.

Також на фото можна побачити і гусеничний самоскид, який виробляє компанія Morooka.

Допомога від Японії

Нагадаємо, Японія надає Україні лише гуманітарну та економічну допомогу. Відповідно до її законодавства, передавати озброєння країні, в якій триває війна, заборонено.

Нещодавно країна вирішила дозволити постачання власної зброї за кордон. Це може вплинути на підтримку України, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.