Японія передала українським військовим кілька автомобілів (фото)

Міністерство оборони Японії надало українським захисникам кілька автомобілів у якості допомоги у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Японії в Україні в Twitter.
"21 грудня кілька автомобілів від Міністерства оборони Японії прибули до сил оборони України", - зазначили у посольстві.
Фото: автомобілі, які Японія передала Україні (twitter.com/JPEmbUA)
Там також запевнили, що допомога Україні від Японії продовжиться у 2024 році.
Варто зауважити, що у посольстві не уточнюють, які саме авто передали Україні. Але, судячи з фотографій, це Mitsubishi Type 73 другого покоління. Їх випускають у Японії з 1996 року.
Такі автомобілі можна оснастити різними важкими кулеметами та протитанковими гранатометами.
Для використання війни в Іраку була розроблена спеціальна версія з куленепробивним склом.
Також на фото можна побачити і гусеничний самоскид, який виробляє компанія Morooka.
Нагадаємо, Японія надає Україні лише гуманітарну та економічну допомогу. Відповідно до її законодавства, передавати озброєння країні, в якій триває війна, заборонено.
Нещодавно країна вирішила дозволити постачання власної зброї за кордон. Це може вплинути на підтримку України, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
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