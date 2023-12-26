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Япония передала украинским военным несколько автомобилей (фото)

Фото: Япония передала украинским военным несколько автомобилей (twitter.com/JPEmbUA)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в качестве помощи в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Японии в Украине в Twitter.

"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к силам обороны Украины", - отметили в посольстве. 

 

Фото: автомобили, которые Япония передала Украине (twitter.com/JPEmbUA)

Там также заверили, что помощь Украине от Японии продолжится в 2024 году. 

Какие автомобили получила Украина

Стоит заметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине. Но, судя по фотографиям, это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года. 

Такие автомобили можно оснастить различными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами. 

Для использования войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом. 

Также на фото можно заметить и гусеничный самосвал, который производит компания Morooka. 

Помощь от Японии

Напомним, Япония предоставляет Украине только гуманитарную и экономическую помощь. Согласно ее законодательству, передавать вооружение стране, в которой идет война, запрещено. 

Недавно страна решила разрешить поставки оружия собственного оружия за границу. Это может повлиять на поддержку Украины, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов

 

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