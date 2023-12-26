Япония передала украинским военным несколько автомобилей (фото)

Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в качестве помощи в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Японии в Украине в Twitter.
"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к силам обороны Украины", - отметили в посольстве.
Фото: автомобили, которые Япония передала Украине (twitter.com/JPEmbUA)
Там также заверили, что помощь Украине от Японии продолжится в 2024 году.
Стоит заметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине. Но, судя по фотографиям, это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года.
Такие автомобили можно оснастить различными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами.
Для использования войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом.
Также на фото можно заметить и гусеничный самосвал, который производит компания Morooka.
Напомним, Япония предоставляет Украине только гуманитарную и экономическую помощь. Согласно ее законодательству, передавать вооружение стране, в которой идет война, запрещено.
Недавно страна решила разрешить поставки оружия собственного оружия за границу. Это может повлиять на поддержку Украины, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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