Япония отправит в Одессу установки для очистки воды

Всего Япония передала 33 единиц такой техники.

В ближайшее время в Одессу отправится 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он.

Напомним, недавно в Николаевской ОВА рассказали, когда в городе будет решен вопрос подачи питьевой воды.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн гривен на восстановление водоснабжения.

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