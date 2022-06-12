Японія відправить до Одеси установки для очищення води

Всього Японія передала 33 одиниць такої техніки.

"Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у разі надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але про всяк випадок нехай буде", – написав він.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаївській області розповіли, коли в місті розв'яжуть питання подачі питної води.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 56 млн гривень на відновлення водопостачання.

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