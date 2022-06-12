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Япония отправит в Одессу установки для очистки воды

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Токио, Воскресенье 12 июня 2022 00:18
Япония отправит в Одессу установки для очистки воды Фото: Япония отправит в Одессу установки для очистки воды (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Япония направит в Одессу портативных установки для очистки воды. Они будут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

Всего Япония передала 33 единиц такой техники.

В ближайшее время в Одессу отправится 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он.

Напомним, недавно в Николаевской ОВА рассказали, когда в городе будет решен вопрос подачи питьевой воды.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн гривен на восстановление водоснабжения.

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