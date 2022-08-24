Япония откажется от идеи закрытия АЭС и разработает реакторы нового поколения

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

По словам премьера, правительство также рассмотрит вопрос о продлении срока службы существующих реакторов. Такое решение непосредственно связано со стремительным ростом цен на энергоносители в мире.

По состоянию на конец июля в Японии было семь действующих реакторов, еще три были отключены из-за технического обслуживания. Остальные все еще проходят процесс повторного лицензирования. В соответствии с действующим законодательством, сроки эксплуатации атомных реакторов в Японии составляет 60 лет.