Япония откажется от идеи закрытия АЭС и разработает реакторы нового поколения
Япония перезапустит большинство своих простаивающих атомных электростанций и рассмотрит возможность разработки реакторов следующего поколения.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
По словам премьера, правительство также рассмотрит вопрос о продлении срока службы существующих реакторов. Такое решение непосредственно связано со стремительным ростом цен на энергоносители в мире.
По состоянию на конец июля в Японии было семь действующих реакторов, еще три были отключены из-за технического обслуживания. Остальные все еще проходят процесс повторного лицензирования. В соответствии с действующим законодательством, сроки эксплуатации атомных реакторов в Японии составляет 60 лет.
Ранее мы писали, что Япония одобрила планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.
Также сообщалось, что Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России.
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