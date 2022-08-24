Японія відмовиться від ідеї закриття АЕС і розробить реактори нового покоління

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

За словами прем'єра, уряд також розгляне питання про продовження терміну служби існуючих реакторів. Таке рішення безпосередньо пов'язане зі стрімким зростанням цін на енергоносії у світі.

Станом на кінець липня в Японії було сім діючих реакторів, ще три були відключені через технічне обслуговування. Решта все ще проходять процес повторного ліцензування. Відповідно до чинного законодавства, терміни експлуатації атомних реакторів в Японії становить 60 років.