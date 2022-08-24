ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія відмовиться від ідеї закриття АЕС і розробить реактори нового покоління

Новость на русском →
Токіо, Середа 24 серпня 2022 18:55
Японія відмовиться від ідеї закриття АЕС і розробить реактори нового покоління Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія перезапустить більшість своїх простоюючих атомних електростанцій і розгляне можливість розробки реакторів наступного покоління.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

За словами прем'єра, уряд також розгляне питання про продовження терміну служби існуючих реакторів. Таке рішення безпосередньо пов'язане зі стрімким зростанням цін на енергоносії у світі.

Станом на кінець липня в Японії було сім діючих реакторів, ще три були відключені через технічне обслуговування. Решта все ще проходять процес повторного ліцензування. Відповідно до чинного законодавства, терміни експлуатації атомних реакторів в Японії становить 60 років.

Раніше ми писали, що Японія схвалила плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма щодо скидання очищених радіоактивних стічних вод у море в наступному році.

Також повідомлялося, що Японія пожертвує 2 мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля щодо забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, які зазнали атаки Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фукусима АЕС Японія
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів