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Япония отказалась проводить клубный ЧМ по футболу

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Токио, Четверг 09 сентября 2021 15:59
Япония отказалась проводить клубный ЧМ по футболу Фото: клубный Чемпионат мира не будет проходить в Японии (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Японская футбольная ассоциация (JFA) отказалась от проведения клубного Чемпионата мира по футболу. Перенесенный с 2021 года турнир точно не пройдет в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что Япония отказалась от проведения турнира после переговоров с ФИФА.

"Этот шаг был продиктован финансовыми соображениями, поскольку во время продолжающейся пандемии коронавируса ограничения для зрителей, вероятно, затруднили получение прибыли от мероприятия для JFA", - говорится в сообщении.

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