Японія відмовилася проводити клубний ЧС з футболу
Фото: клубний Чемпіонат світу не проходитиме в Японії (GettyImages)
Японська футбольна асоціація (JFA) відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Перенесений з 2021 року турнір точно не пройде в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Повідомляється, що Японія відмовилася від проведення турніру після переговорів з ФІФА.
"Цей крок був продиктований фінансовими міркуваннями, оскільки під час триваючої пандемії коронавірусу обмеження для глядачів, ймовірно, ускладнили отримання прибутку від заходу для JFA", - йдеться в повідомленні.