Япония одобрила проект о ратификации торговой сделки с США

Кабинет министров Японии одобрил проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское Mainichi.

Сообщается, что далее соглашение должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет до конца декабря, чтобы соглашения вступило в силу с 1 января 2020 года.

"Сегодня в ходе заседания кабинета министров был одобрен проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США, заключенного в конце сентября. Мы внесем его на рассмотрение в парламент", - генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга.

Напомним, в сентябре президент США анонсировал подписание торгового соглашения с Японией. В частности, ограниченная торговая сделка снижает тарифы на американские сельскохозяйственные товары, японские станки и другие продукты, а также о предотвращении угрозы повышения пошлин на автомобили в США.

В начале октября Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Япония готова ввести соглашение в действие как можно скорее после подписания.