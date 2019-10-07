ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии готовы подписать торговое соглашение с США

Новости » В мире    07.10.2019 - 13:52
В Японии готовы подписать торговое соглашение с США
Иллюстративное фото (viethaingoai.net)

В Японии заявляют о готовности ввести его в действие как можно скорее

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Япония и США подпишут торговое соглашение в понедельник, 17 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мотеги также говорит, что Япония готова ввести соглашение в действие как можно скорее после подписания.

"Если Соединенные Штаты хотят начать торговое соглашение с 1 января, у Японии нет возражений", - сказал он.

Отметим, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом месяце договорились об ограниченной торговой сделке, которая снижает тарифы на американские сельскохозяйственные товары, японские станки и другие продукты, а также о предотвращении угрозы повышения пошлин на автомобили в США.

Напомним, ранее японское правительство выразило решительный протест из-за запуска баллистических ракет Северной Кореей в сторону японской экономической зоны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума. На рост повлияет торговая война между США и Китаем.

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, - Пристайко США помогут защитить энергосистему стран Балтии от кибератак России
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЯпониясоглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь