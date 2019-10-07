В Японии готовы подписать торговое соглашение с США

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В Японии заявляют о готовности ввести его в действие как можно скорее

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Япония и США подпишут торговое соглашение в понедельник, 17 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мотеги также говорит, что Япония готова ввести соглашение в действие как можно скорее после подписания.

"Если Соединенные Штаты хотят начать торговое соглашение с 1 января, у Японии нет возражений", - сказал он.

Отметим, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом месяце договорились об ограниченной торговой сделке, которая снижает тарифы на американские сельскохозяйственные товары, японские станки и другие продукты, а также о предотвращении угрозы повышения пошлин на автомобили в США.

Напомним, ранее японское правительство выразило решительный протест из-за запуска баллистических ракет Северной Кореей в сторону японской экономической зоны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума. На рост повлияет торговая война между США и Китаем.