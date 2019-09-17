Трамп заявил о готовности заключить соглашение с Японией о пошлинах

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (AP)

Соглашение может быть подписано в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели будет подписано торговое соглашение с Японией относительно таможенных пошлин и цифровой торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Трамп официально уведомил конгресс, о намерении заключения сделки без одобрения сената.

"Рад сообщить, что моя администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели. Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле", - сообщил Трамп.

Напомним, ранее президент США анонсировал подписание торгового соглашения с Японией в сентябре. Сообщалось, что соглашение между странами будет состоять из трех частей: сельскохозяйственной, промышленной и цифровой. При этом детали сделки не разглашались. Ожидалось, что соглашение будет подписано во время ассамблеи ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Также РБК-Украина сообщало, что лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Позже Трамп заявил о преждевременности визита в КНДР.



