Япония объявила о санкциях против российских банков

Япония вводит новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В список ограничений попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.
Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.
В МИД сообщили, что Япония введет запрет на экспорт в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.
О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.
Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.
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