Японія оголосила про санкції проти російських банків

Японія вводить нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили "Россельхозбанк" і Московський кредитний банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії .

Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

У МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.

Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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