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Японія оголосила нові санкції проти Росії

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Японія, Вівторок 10 травня 2022 05:06
Японія оголосила нові санкції проти Росії Фото: Японія оголосила нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Міністерстві закордонних справ Японії оприлюднило розширені санкційні списки проти 133 осіб з Російської Федерації, "ЛДНР" через війну проти України. У список включили 70 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У новий санкційний список увійшли понад 130 осіб, у тому числі прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Крім іншого, Японія ввела ряд експортних санкцій. Був розширений перелік компаній та організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" і корпорацію "Тактичне ракетне озброєння".

Нагадаємо, Євросоюз поки не погодив новий пакет антиросійських санкцій через позицію деяких держав.

Крім того, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.

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