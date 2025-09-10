Японія обрубала співпрацю з РФ в одному з напрямів: що і для кого зміниться

Токіо оголосив про припинення роботи всіх шести японських центрів, створених для надання технічної підтримки соціально-економічним реформам у Росії. Про це повідомив генеральний секретар уряду Японії Йосімаса Хаясі. Рішення пов'язане зі зміною ситуації у двосторонніх відносинах і діями Москви, яка раніше припинила дію меморандуму про співпрацю.

"На тлі змін ситуації всередині Російської Федерації та російсько-японських відносин ухвалено рішення про завершення бізнесу (роботи центрів з технічного сприяння)", - заявив Хаясі.

Причини закриття

За словами генсека, центри функціонували з 1994 року і робили внесок у розвиток контактів через освітні програми, курси японської мови та бізнес-заходи. Однак у січні російський уряд в односторонньому порядку припинив дію меморандуму, що регулює роботу центрів. Це стало ключовим фактором під час ухвалення рішення про закриття.

"Слід зазначити, що при ухваленні рішення про закриття важливим фактором також стало одностороннє рішення російського уряду в січні поточного року припинити застосування відповідного меморандуму. У зв'язку з цим рішенням, а також подальшою відсутністю конструктивної взаємодії з боку Росії, під час повідомлення про закриття ми знову висловили російській стороні співчуття", - наголосив Хаясі.

Питання безпеки співробітників

У серпні в японському центрі у Владивостоці пройшли перевірки МВС Росії. Як зазначив генсек, інспекції супроводжувалися опитуваннями співробітників, що викликало стурбованість у Токіо.

"Ми обізнані про те, що 30 липня і 26 серпня співробітники міністерства внутрішніх справ Росії відвідали японський центр у Владивостоці та провели перевірки, включно з опитуванням співробітників. Уряд настійно закликає російську сторону забезпечити фізичну безпеку співробітників центру і вживає необхідних заходів для реагування на ситуацію", - заявив він.

Японська сторона офіційно повідомила Москву про закриття всіх центрів дипломатичними каналами, підкресливши, що вони виконали свою історичну роль.