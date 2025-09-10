Япония обрубила сотрудничество с РФ в одном из направлений: что и для кого изменится

Токио объявил о прекращении работы всех шести японских центров, созданных для оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Решение связано с изменением ситуации в двусторонних отношениях и действиями Москвы, которая ранее прекратила действие меморандума о сотрудничестве.

"На фоне изменений ситуации внутри Российской Федерации и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса (работы центров по техническому содействию)", — заявил Хаяси.

Причины закрытия

По словам генсека, центры функционировали с 1994 года и вносили вклад в развитие контактов через образовательные программы, курсы японского языка и бизнес-мероприятия. Однако в январе российское правительство в одностороннем порядке прекратило действие меморандума, регулирующего работу центров. Это стало ключевым фактором при принятии решения о закрытии.

"Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление", — подчеркнул Хаяси.

Вопрос безопасности сотрудников

В августе в японском центре во Владивостоке прошли проверки МВД России. Как отметил генсек, инспекции сопровождались опросами сотрудников, что вызвало обеспокоенность в Токио.

"Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию", — заявил он.

Японская сторона официально уведомила Москву о закрытии всех центров по дипломатическим каналам, подчеркнув, что они выполнили свою историческую роль.