Япония обеспечит не менее 10 авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев
Транспортный самолет С-2 Японии (Фото: v1images.com)
Япония планирует направить самолет Сил самообороны в Польшу с грузом гуманитарного назначения, чтобы помочь странам, принимающим украинских беженцев. Миссия по доставке гумпомощи из Японии продлится как минимум до конца июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Транспортный самолет С-2 будет регулярно доставлять продукты питания, спальные мешки, средства гигиены и другие необходимые товары в Польшу и Румынию. Ожидается, что гуманитарные рейсы будут выполняться раз в неделю. Всего запланировано не менее 10 рейсов.
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