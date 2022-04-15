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Японія забезпечить не менше 10 авіарейсів з гуманітарною допомогою для українських біженців

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Токіо, П'ятниця 15 квітня 2022 07:00
Японія забезпечить не менше 10 авіарейсів з гуманітарною допомогою для українських біженців Транспортний літак С-2 Японії (Фото: v1images.com)
Автор: Константин Широкун

Японія планує направити літак Сил самооборони до Польщі з вантажем гуманітарного призначення, щоб допомогти країнам, які приймають українських біженців. Місія з доставки гумдопомоги з Японії триватиме як мінімум до кінця червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Транспортний літак С - 2 буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки, засоби гігієни та інші необхідні товари в Польщу і Румунію. Очікується, що гуманітарні рейси будуть виконуватися раз на тиждень. Всього заплановано не менше 10 рейсів.

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