Японія забезпечить не менше 10 авіарейсів з гуманітарною допомогою для українських біженців

Японія планує направити літак Сил самооборони до Польщі з вантажем гуманітарного призначення, щоб допомогти країнам, які приймають українських біженців. Місія з доставки гумдопомоги з Японії триватиме як мінімум до кінця червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Транспортний літак С - 2 буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки, засоби гігієни та інші необхідні товари в Польщу і Румунію. Очікується, що гуманітарні рейси будуть виконуватися раз на тиждень. Всього заплановано не менше 10 рейсів.