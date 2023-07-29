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Японія назвала Китай "стратегічним викликом", а Пекін закликав бути обережнішим в заявах

Фото: Японія назвала Китай "стратегічним викликом", а Пекін закликав бути обережнішим в заявах (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергій Пишкін

В Японії заявили, що зростання військової агресії Китаю становить "безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик". В Пекіні образились на це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Китаю.

Коментуючи нову версію "Білої книги" Японії з питань оборони, речник Міністерства національної оборони КНР Тан Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни.

Зокрема в "Білій книзі" зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем "стрімко зміщується" на користь Пекіна. Кафей, зі свого боку, дорікнув Токіо в тому, що Японія нібито "постійно втручається у внутрішні справи Китаю, порушує основні норми міжнародних відносин й загострює напружену ситуацію в районі Тайванської протоки".

"Ми закликаємо японську сторону винести глибокий урок з історії, відмовитися від безвідповідальних слів і вчинків, відмовитися від конфронтаційного мислення, сформувати правильне сприйняття Китаю, виконувати свої обіцянки з таких важливих питань, як Тайвань, бути обачною у своїх словах і діях у військовій і безпековій сферах, а також сприяти поверненню двосторонніх відносин у правильне русло шляхом практичних дій", - додав речник.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом нібито знову опиниться під контролем Пекіна. Острів, зі свого боку, вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Зокрема Китай уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова.

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