Япония назвала Китай "стратегическим вызовом", а Пекин призвал быть осторожнее в заявлениях

Комментируя новую версию "Белой книги" Японии по вопросам обороны, представитель Министерства национальной обороны КНР Тан Кэфэй заявил, что Токио якобы неправильно воспринимает Китай, намеренно преувеличивая военную угрозу со стороны страны.

В частности, в "Белой книге" отмечается, что общий военный баланс между Китаем и Тайванем "стремительно смещается" в пользу Пекина. Кафей, в свою очередь, упрекнул Токио в том, что Япония якобы "постоянно вмешивается во внутренние дела Китая, нарушает основные нормы международных отношений и обостряет напряженную ситуацию в районе Тайваньского пролива".

"Мы призываем японскую сторону извлечь глубокий урок из истории, отказаться от безответственных слов и поступков, отказаться от конфронтационного мышления, сформировать правильное восприятие Китая, выполнять свои обещания по таким важным вопросам, как Тайвань, быть осмотрительной в своих словах и действиях в военной сфере и сфере безопасности, а также способствовать возвращению двусторонних отношений в правильное русло путем практических действий", - добавил спикер.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии якобы снова окажется под контролем Пекина. Остров, со своей стороны, считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В частности Китай уже неоднократно проводил военные учения вокруг Тайваня. В ходе тренировок военные КНР, в том числе отрабатывают задачи ударов и окружения острова.