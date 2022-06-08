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Япония и НАТО активизируют военное сотрудничество в связи с агрессией РФ против Украины

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Токио, Среда 08 июня 2022 03:20
Япония и НАТО активизируют военное сотрудничество в связи с агрессией РФ против Украины Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица Японии и НАТО договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения в связи с вторжением России в Украину, которое несет большие риски безопасности в Европе и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил в начале встречи с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, что Япония надеется на укрепление связей с европейскими странами и приветствует расширение участия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида был приглашен на саммит НАТО в конце июня, что сделает его первым японским лидером, посетившим такой форум.

Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.

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