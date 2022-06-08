Японія і НАТО активізують військову співпрацю у зв'язку з агресією РФ проти України
Офіційні особи Японії і НАТО домовилися активізувати військову співпрацю і спільні навчання у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, яке несе великі ризики безпеки в Європі та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Міністр оборони Японії Нобуо Кіші заявив на початку зустрічі з главою Військового комітету НАТО Робом Бауером, що Японія сподівається на зміцнення зв'язків з європейськими країнами і вітає розширення участі НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда був запрошений на саміт НАТО в кінці червня, що зробить його першим японським лідером, який відвідав такий форум.
Раніше повідомлялося, що повітряні сили самооборони Японії провели спільні навчання з США над Тихим океаном. У них взяли участь два стратегічні бомбардувальники B-1 американських ВПС.
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