Япония намерена развернуть на островах крылатые ракеты для противодействия Китаю, - СМИ

Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.
Неназванные источники в правительстве отмечают, что крылатые ракеты класса "воздух-земля" и "земля-земля" будут развернуты в основном вокруг южных островов Нансей. Предполагается, что ракеты будут способны достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.
Ранее Токио воздерживался от развертывания ракет большой дальности, не желая иметь в своем арсенале вооружение, которое может поражать цели на чужой территории.
Правительство Японии задумалось об развертывании на южных островах ракет большой дальности после того, как Пекин в ходе своих учений запустил ракеты вблизи Тайваня и часть из них упали в исключительной экономической зоне Японии.
Ранее мы писали, что министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси потребовал, чтобы Китай немедленно прекратил военные учения с боевой стрельбой вблизи Тайваня.
Напомним, Министерство обороны Тайваня подтвердило, что 4 августа в водах вокруг острова было запущено 11 китайских баллистических ракет Dongfeng.
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