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Япония намерена развернуть на островах крылатые ракеты для противодействия Китаю, - СМИ

Фото: Япония намерена установить крылатые ракеты большой дальности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

Неназванные источники в правительстве отмечают, что крылатые ракеты класса "воздух-земля" и "земля-земля" будут развернуты в основном вокруг южных островов Нансей. Предполагается, что ракеты будут способны достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Ранее Токио воздерживался от развертывания ракет большой дальности, не желая иметь в своем арсенале вооружение, которое может поражать цели на чужой территории.

Правительство Японии задумалось об развертывании на южных островах ракет большой дальности после того, как Пекин в ходе своих учений запустил ракеты вблизи Тайваня и часть из них упали в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси потребовал, чтобы Китай немедленно прекратил военные учения с боевой стрельбой вблизи Тайваня.

Напомним, Министерство обороны Тайваня подтвердило, что 4 августа в водах вокруг острова было запущено 11 китайских баллистических ракет Dongfeng.

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