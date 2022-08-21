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Японія має намір розгорнути на островах крилаті ракети для протидії Китаю, - ЗМІ

Фото: Японія має намір встановити крилаті ракети великої дальності (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Неназвані джерела в уряді відзначають, що крилаті ракети класу "повітря-земля" і "земля-земля" будуть розгорнуті в основному навколо південних островів Нансей. Передбачається, що ракети будуть здатні досягати прибережних районів Північної Кореї й Китаю.

Раніше Токіо утримувався від розгортання ракет великої дальності, не бажаючи мати у своєму арсеналі озброєння, яке може вражати цілі на чужій території.

Уряд Японії задумався про розгортання на південних островах ракет великої дальності після того, як Пекін в ході своїх навчань запустив ракети поблизу Тайваню і частина з них впали у винятковій економічній зоні Японії.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зажадав, щоб Китай негайно припинив військові навчання з бойовою стрільбою поблизу Тайваню.

Нагадаємо, Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що 4 серпня у водах навколо острова було запущено 11 китайських балістичних ракет Dongfeng.

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