Между Китаем и Японией разгорелся скандал из-за пуска ракет возле Тайваня: что известно
Пять баллистических ракет, выпущенных китайскими военными вблизи Тайваня, упали в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии в четверг, 4 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси потребовал, чтобы Китай "немедленно прекратил" военные учения с боевой стрельбой вблизи Тайваня.
Известно, что ракеты упали в ИЭЗ обозначенного Китаем учебного полигона к юго-западу от острова Хатерума в южной префектуре Окинавы, что стало первым случаем, когда китайские баллистические ракеты упали в воду, заявило правительство.
"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", - заявил министр обороны Нобуо Киси на поспешно созванной пресс-конференции, назвав действия Китая "чрезвычайно принудительными".
Правительство Японии также заявило дипломатический протест правительству Китая.
Хатерума находится недалеко от Тайваня и других островов, таких как Йонагуни и Сенкаку в Восточно-Китайском море.
Напомним, Министерство обороны Тайваня подтвердило, что 4 августа в водах вокруг острова было запущено 11 китайских баллистических ракет Dongfeng.
Как сообщалось, Китай направил 22 истребителя в сторону Тайваня. Они пересекли линию разграничения между странами в Тайваньском проливе.
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