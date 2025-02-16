Японія намагається домогтися звільнення від взаємних тарифів Трампа

Зокрема, глава МЗС Японії Такеші Івая під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки домагався виключення країни з-під мит.

"Я передав Рубіо свої думки про те, що Японія не повинна бути однією з країн, які підпадають під дію взаємних тарифів", - сказав він.

Також Івая порушив питання про автомобільні мита і зажадав виключення з 25% тарифу, який США стягуватимуть з імпортної продукції зі сталі та алюмінію.

Крім того, Івая зустрівся на Мюнхенській конференції з безпеки з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлем, щоб підтвердити тристороннє партнерство між США, Японією і Кореєю.

Bloomberg пише, що Чо прагнув підтримки та співпраці в рамках партнерства з безпеки мінералів, спрямованого на створення надійних ланцюжків поставок.

На тій самій конференції Івая та інші міністри закордонних справ країн G7 наголосили на підтримці своїх країн щодо України, водночас підтвердивши необхідність розроблення надійних заходів глобальної безпеки та денуклеаризації Північної Кореї.