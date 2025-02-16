Япония пытается добиться освобождения от взаимных тарифов Трампа

В частности, глава МИД Японии Такеши Ивая во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности добивался исключения страны из-под пошлин.

"Я передал Рубио свои мысли о том, что Япония не должна быть одной из стран, подпадающих под действие взаимных тарифов", - сказал он.

Также Ивая поднял вопрос об автомобильных пошлинах и потребовал исключения из 25% тарифа, который США будут взимать с импортной продукции из стали и алюминия.

Кроме того, Ивая встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем, чтобы подтвердить трехстороннее партнерство между США, Японией и Кореей.

Bloomberg пишет, что Чо стремился к поддержке и сотрудничеству в рамках партнерства по безопасности минералов, направленного на создание надежных цепочек поставок.

На той же конференции Ивая и другие министры иностранных дел стран G7 подчеркнули поддержку своих стран в отношении Украины, одновременно подтвердив необходимость разработки надежных мер глобальной безопасности и денуклеаризации Северной Кореи.