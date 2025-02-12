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Японія просить США звільнити її від тарифів на сталь і алюміній

Середа 12 лютого 2025 05:33
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Японія просить США звільнити її від тарифів на сталь і алюміній Фото: наразі мита запроваджено для всіх без винятку (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Японія звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній. Як відомо, 25% мита набудуть чинності з 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр торгівлі Йодзі Муто розповів журналістам, що прохання було озвучено в середу, 12 лютого. Він додав, що уряд уважно вивчить вплив тарифних заходів США на японські компанії та вживе необхідних заходів.

Своєю чергою міністр фінансів Кацунобу Като і головний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаяші також констатував пильність Токіо з цього приводу на окремих прес-конференціях.

Видання нагадує, що 2018 року Трамп запровадив мита на сталь та алюміній від своїх найбільших торговельних партнерів, включно з ЄС та Японією, пославшись на ризики для національної безпеки. Однак пізніше, під час правління Джо Байдена, США і Японія досягли перемир'я, яке дало змогу більшості постачань сталі з азійської країни йти без мит.

Також Bloomberg пише, що 2024 року Японія експортувала до США 1,1 млн тонн сталі на суму 303 млрд єн і 74 565 тонн кольорових металів на суму 179 млрд єн, включно з алюмінієм. Вони склали 1,4% і 0,8% від загального обсягу експорту в США відповідно.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, у понеділок, 10 лютого, Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Вони застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США. Однак Трамп вказав, що може бути виняток для Австралії, враховуючи імпорт літаків американського виробництва.

На введення мит уже відреагували найбільші експортери Канада і Бразилія.

Міністр інновацій, науки і промисловості Франсуа-Філіп Шампань заявив, що ці мита "абсолютно необґрунтовані", і що реакція країни на цей захід буде "чіткою і виваженою".

Однак Бразилія не вступатиме в торговельну війну зі Сполученими Штатами.

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