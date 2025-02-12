Японія просить США звільнити її від тарифів на сталь і алюміній

Японія звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній. Як відомо, 25% мита набудуть чинності з 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр торгівлі Йодзі Муто розповів журналістам, що прохання було озвучено в середу, 12 лютого. Він додав, що уряд уважно вивчить вплив тарифних заходів США на японські компанії та вживе необхідних заходів.

Своєю чергою міністр фінансів Кацунобу Като і головний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаяші також констатував пильність Токіо з цього приводу на окремих прес-конференціях.

Видання нагадує, що 2018 року Трамп запровадив мита на сталь та алюміній від своїх найбільших торговельних партнерів, включно з ЄС та Японією, пославшись на ризики для національної безпеки. Однак пізніше, під час правління Джо Байдена, США і Японія досягли перемир'я, яке дало змогу більшості постачань сталі з азійської країни йти без мит.

Також Bloomberg пише, що 2024 року Японія експортувала до США 1,1 млн тонн сталі на суму 303 млрд єн і 74 565 тонн кольорових металів на суму 179 млрд єн, включно з алюмінієм. Вони склали 1,4% і 0,8% від загального обсягу експорту в США відповідно.