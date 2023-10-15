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Японія надасть Україні послуги дистанційного медичного обслуговування та інші технології

Фото: Японія надасть Україні допомогу технологіями (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японія допоможе Україні наданнями послуг дистанційного медичного обслуговування та технологіями розумного землеробства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Урядові джерела видання зазначають, що Японія прагне допомогти відродити економіку та відновити території України, зруйновані російським вторгненням.

Надання цифрових медичних послуг дозволить японським лікарям надавати медичну допомогу постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії.

Також Токіо сподівається допомогти нашій державі з врожайністю пшениці та соняшнику за допомогою новітніх методів землеробства, які використовують датчики та технології штучного інтелекту та забезпечують оптимальну кількість води та добрив. 

Стверджується, що через суворі правила щодо надання зброї згідно з Конституцією країни Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори.

Серед інших заходів підтримки України Японія також розглядає можливість надання технологій очищення води та кібербезпеки.

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом. 

Також Тоіко запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

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ЯпоніяДопомога Україні