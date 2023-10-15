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Япония предоставит Украине дистанционное медицинское обслуживание и другие технологии

Фото: Япония предоставит Украине помощь технологиями (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония поможет Украине предоставлением услуг дистанционного медицинского обслуживания и технологиями разумного земледелия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Правительственные источники издания отмечают, что Япония стремится помочь возродить экономику и восстановить территории Украины, разрушенные российским вторжением.

Предоставление цифровых медицинских услуг позволит японским врачам оказывать медицинскую помощь пострадавшим в Украине, посылая их УЗИ в Японию.

Также Токио надеется помочь нашему государству с урожайностью пшеницы и подсолнечника с помощью новейших методов земледелия, использующих датчики и технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие оптимальное количество воды и удобрений.

Утверждается, что из-за строгих правил предоставления оружия согласно Конституции страны Япония обязалась помогать Украине с восстановлением через государственный и частный секторы.

Среди других мер поддержки Украины Япония рассматривает возможность предоставления технологий очистки воды и кибербезопасности.

Помощь Украине от Японии

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, которое начало соответствующие переговоры с Киевом.

Также Тоико ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились ужесточить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

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