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Японія надасть Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури

Фото: Японія надасть Україні 400 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленой на критичну інфраструктуру. Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За даними прес-служби, насамперед йдеться про забезпечення базових громадян України та відновлення критичної інфраструктури.

Кошти виділятимуться на підтримку наступних напрямків:

  • - обладнання для гуманітарного розмінування
  • - транспортне обслуговування
  • - енергетичне обслуговування
  • - управління відходами руйнувань
  • - водопостачання
  • - медичне обладнання
  • - обладнання для надання освітніх послуг
  • - аграрного сектору
  • - сектору суспільного мовлення
  • - сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Крім того, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн доларів на відновлення України, повідомили в прес-службі

Агентство JICA - японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав.

Нагадаємо, Світовий банк оцінив у 411 млрд доларів потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції, з яких 14 млрд доларів - це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.

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