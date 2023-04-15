Японія надасть Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури

Японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленой на критичну інфраструктуру. Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства .

Крім того, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом, з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн доларів на відновлення України, повідомили в прес-службі

За даними прес-служби, насамперед йдеться про забезпечення базових громадян України та відновлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Світовий банк оцінив у 411 млрд доларів потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції, з яких 14 млрд доларів - це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.

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