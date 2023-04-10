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Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору з боку Росії, - НБУ

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 11:59
Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору з боку Росії, - НБУ Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж лютого-березня економічна активність відновлювалася після призупинення цього процесу наприкінці 2022 року (через енергетичний терор з боку РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Яка зазначив Ніколайчук, про відновлення свідчить:

  • поліпшення очікувань бізнесу - індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;
  • зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;
  • збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.

Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору з боку Росії, - НБУ

Попри те, що макроекономічна ситуація в Україні поступово відновлюється, повноцінна відбудова країни потребуватиме значного ресурсу. Потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції Світовий банк оцінив у 411 млрд доларів, з яких 14 млрд доларів - це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч, зазначив Ніколайчук.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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