Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору з боку Росії, - НБУ

Упродовж лютого-березня економічна активність відновлювалася після призупинення цього процесу наприкінці 2022 року (через енергетичний терор з боку РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Попри те, що макроекономічна ситуація в Україні поступово відновлюється, повноцінна відбудова країни потребуватиме значного ресурсу. Потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції Світовий банк оцінив у 411 млрд доларів, з яких 14 млрд доларів - це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч, зазначив Ніколайчук.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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