Япония предоставит Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры

Японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру. Соглашение подписали представители JICA и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства .

Кроме того, правительство Японии выделит 70 млн долларов грантовой поддержки обновлению Украины через механизм Программы развития ООН. В целом с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долларов на восстановление Украины, сообщили в пресс-службе

По данным пресс-службы, в первую очередь речь идет об обеспечении базовых граждан Украины и восстановлении критической инфраструктуры.

Напомним,Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции, из которых 14 млрд долларов - критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.

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