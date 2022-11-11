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Японія надасть грант на експорт української пшениці: що відомо

Фото: Японія надасть грант на експорт української пшениці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, уряд Японії прийняв рішення щодо виділення 14 млн доларів грантової допомоги для підтримки Сомалі у подоланні продовольчої кризи. Ця допомога спрямована на експорт української пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства Японії в Україні.

"Ця фінансова допомога буде спрямована урядом Японії на передачу української пшениці, наданої на безвідплатній основі Україною", - йдеться у повідомленні.

Процес буде відбуватись через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення. Японія продовжує у тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами допомогу країнам, в яких погіршується продовольча криза, спричинена зростанням цін зокрема на пшеницю внаслідок російської агресії проти України.

"Така допомога у різних регіонах Африки дуже важлива також і з точки зору "Вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського простору", - додали у посольстві.

Як зазначається, Японія продовжуватиме діяльність, спрямовану на розвиток та поліпшення гуманітарної ситуації в цих країнах, у тому числі розв'язання питань миру та стабільності через антитерористичні міри, а також подолання продовольчої кризи.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії експортувала близько 26 млн тонн агропродукції. За нормальних умов потенціал складав 40 млн тонн.

Також Україна в жовтні 2022 року скоротила експорт за кордон. Падіння спричинило зниження світових цін на продовольчі та промислові товари.

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