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Близько 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту через війну

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Україна, Середа 09 листопада 2022 10:30
Близько 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту через війну Фото: Експорт аграрної продукції з України з початку війни склав 26 млн тонн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії експортувала близько 26 млн тонн агропродукції. За нормальних умов потенціал складав 40 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна експортувала зернові, зернобобові та олійні культури. З них пшениці - понад 5,5 млн тонн, кукурудзи - понад 10 млн тонн, ріпаку - 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн - олії та насіння соняшника.

"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", - сказав Висоцький.

Проблема зберігання зерна також вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від ФАО та інших міжнародних партнерів. Завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.

"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", - повідомив Висоцький.

Нагадаємо, Україна в жовтні 2022 року скоротила експорт за кордон. Падіння спричинило зниження світових цін на продовольчі та промислові товари.

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Міністерство аграрної політики
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