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Япония предоставит грант на экспорт украинской пшеницы: что известно

Фото: Япония предоставит грант на экспорт украинской пшеницы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Японии в Украине.

"Эта финансовая помощь будет направлена правительством Японии на передачу украинской пшеницы, предоставленной на безвозмездной основе по Украине", - говорится в сообщении.

Процесс будет проходить через Всемирную продовольственную программу ООН в Сомали и раздачу среди местного населения. Япония продолжает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами помощь странам, в которых ухудшается продовольственный кризис, вызванный ростом цен в частности на пшеницу в результате российской агрессии против Украины.

"Такая помощь в разных регионах Африки очень важна также и с точки зрения "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского пространства", - добавили в посольстве.

Как отмечается, Япония будет продолжать деятельность, направленную на развитие и улучшение гуманитарной ситуации в этих странах, в том числе решение вопросов мира и стабильности через антитеррористические меры, а также преодоление продовольственного кризиса.

Напомним, что Украина с начала полномасштабного вторжения России экспортировала около 26 млн. тонн агропродукции. В нормальных условиях потенциал составлял 40 млн тонн.

Также Украина в октябре 2022 сократила экспорт за границу. Падение повлекло за собой снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары.

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