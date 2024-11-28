Японія надасть 600 млн доларів на житлові субсидії українцям та допомогу ВПО

За даними пресслужби, 602 млн доларів надійдуть до загального фонду державного бюджету України.

Проєкт INSPIRE має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.

"Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", - повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні повідомили, що 662 млн доларів надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії. Також буде надано грант, 2 млн доларів, з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.

У межах проєкту INSPIRE вже залучено 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо, Японія є одним найбільшим донорів бюджетної підтримки України з початку війни. Лише у 2024 році вона надала Україні 2,2 млрд доларів, з яких кредити - 1,5 млрд доларів, гранти 700 млн доларів.

Японія, США та деякі інші країни надають фінансову підтримку через Світовий банк.