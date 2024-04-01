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Японія надала Україні безповоротну допомогу на 120 млн доларів: на що підуть кошти

Фото: Японія надала Україні грант на 120 млн доларів
Автор: Олександр Білоус

Держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках проектів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, кошти в рамках проектів HEAL та HOPE допоможуть уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з: 

  • 70 млн доларів в рамках проекту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
  • 48,2 млн доларів в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проектом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

Міжнародна допомога Україні

За даними Мінфіну, Україна з початку 2024 року отримала 10,6 млрд доларів фінансування від партнерів. Японія стала одним з головних донорів за відсутності допомоги від США. З початку року Японія надала у вигляді грантів та кредитів 1,470 млрд доларів.

Японія була єдиною країною, яка надала фінансування на початку року - 400 млн доларів в січні. За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні

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