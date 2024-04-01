Японія надала Україні безповоротну допомогу на 120 млн доларів: на що підуть кошти

За даними прес-служби, кошти в рамках проектів HEAL та HOPE допоможуть уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з:

70 млн доларів в рамках проекту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проектом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

Міжнародна допомога Україні

За даними Мінфіну, Україна з початку 2024 року отримала 10,6 млрд доларів фінансування від партнерів. Японія стала одним з головних донорів за відсутності допомоги від США. З початку року Японія надала у вигляді грантів та кредитів 1,470 млрд доларів.

Японія була єдиною країною, яка надала фінансування на початку року - 400 млн доларів в січні. За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні