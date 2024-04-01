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Япония предоставила Украине безвозвратную помощь на 120 млн долларов: на что пойдут деньги

Фото: Япония предоставила Украине грант в 120 млн долларов
Автор: Александр Белоус

Госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины.

Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из:

  • 70 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направлены на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.
  • 48,2 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.

Международная помощь Украине

По данным Минфина, Украина с начала 2024 года получила 10,6 млрд долларов финансирования от партнеров. Япония стала одним из главных доноров в отсутствие помощи от США. С начала года Япония выделила в виде грантов и кредитов 1,470 млрд долларов.

Япония была единственной страной, предоставившей финансирование в начале года - 400 млн долларов в январе. По словам заместителя министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канды, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине

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